Tourismus : Die weiße Flotte bleibt vorerst im Hafen

Eigentlich sollten ab Ostern wieder Ausflugsschiffe über die Mosel schippern. Aber noch müssen die Boote im Hafen bleiben.

Und so hagelte es Stornos: Schon reservierte Ausflugsfahrten wurden abgesagt und an die Aufnahme des Linienbetriebs der Schiffe ist noch nicht zu denken. Es herrscht Stillstand. „Im Winter werden die Schiffe überholt, gestrichen und gereinigt. Sie verbleiben in dieser Zeit in ihren Heimathäfen an der Mosel und sind dann für die neue Saison einsatzbereit,“ erzählt Kolb. Deshalb sei momentan nichts mehr zu tun. Normalerweise startet das Unternehmen mit Standorten in Trier, Bernkastel-Kues, Cochem und Zell in der Saison mit 150 Mitarbeitern. Insgesamt fahren dann 23 Schiffe. Aber momentan sind nur sechs Leute in der Zentrale des Unternehmens tätig. Sie sind derzeit damit beschäftigt, Stornierungen zu bearbeiten und die Kunden zu informieren, dass die Flotte noch nicht fahren kann.