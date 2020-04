Weinwirtschaft : Neue Ideen, neue Kunden, neue Perspektiven

Maring-Noviand/Traben-Trarbach/Graach Die Winzer und ihre Kunden trotzen dem Coronavirus. Viel mehr Pakete als sonst werden momentan auf den Weg gebracht. Längere Zeit können aber auch die Weinmacher den Stillstand des öffentlichen Lebens nicht verkraften.

Ostern an der Mosel – bei fast schon sommerlichen Temperaturen. Da würde das Tal zum ersten Mal in diesem Jahr über mehrere Tage mit Urlaubern und Tagesausflüglern volllaufen. Die Kassen würden klingeln. Doch nichts davon wird geschehen. In der vierten Woche steht hier und in ganz Deutschland das öffentliche Leben still. Das Coronavirus bestimmt das Geschehen. Das spüren an Ostern vor allem die Betreiber von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Lokalen. Die Betten bleiben leer, viele Küchen kalt. Das von Restaurants angebotene To-Go-Essen ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.