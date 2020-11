Schule : Die Wittlicher Realschulen stellen sich vor

Wittlich Die Clara-Viebig-Realschule plus und die Kurfürst-Balduin-Realschule plus laden zu einem gemeinsamen Infoabend ein. Dieser findet am Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Mensa der Kurfürst-Balduin-Realschule plus Wittlich statt.

Dazu eingeladen sind alle Eltern der Grundschüler aus der Klassenstufe vier.

Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen sowie Maskenpflicht. Außerdem bitten die beiden Realschulen plus um Teilnahme von nur einem Elternteil pro Kind. Bei Erkältungssymptomen darf die Veranstaltung nicht besucht werden.

Die Anmeldung zum Informationsabend erfolgt über das Kontaktformular auf den Schulhomepages der beiden Realschulen plus bis zum 27. November (www.rsplus-wittlich.de und www.rs-wittlich.de). Für die Viertklässler bieten die Wittlicher Realschulen plus an folgenden Terminen Schnuppernachmittage an: die Clara-Viebig-Realschule plus am 4. Dezember, um 14.30 Uhr und die Kurfürst-Balduin-Realschule plus am 11. Dezember, um 14.30 Uhr.

Die Schulgemeinschaften freuen sich darauf, den Grundschülern an diesen Schnuppernachmittagen die Schule, die Fachräume und die Fächer spannend und kindgerecht vorzustellen. Auch hier gelten die aktuellen Hygieneregeln sowie die Abstandsregelung und Maskenpflicht. Die Eltern können sich währenddessen über das pädagogische Konzept und die Bildungsmöglichkeiten an den Wittlicher Realschulen plus informieren. Die Schulleitungsmitglieder stehen bei Fragen beratend zur Seite.