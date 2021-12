Bürgerbeteiligung : Die Zukunft der Mobilität in Traben-Trarbach

Die Zukunft der Mobilität in Traben-Trarbach

Weniger Verkehr ohne Einschränkungen der Mobilität. Wie geht das? Das Mobilitätskonzept der VG Traben-Trarbach will darauf Antworten finden.

Traben-Trarbach Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach arbeitet an einem neuen Mobilitätskonzept. Bürger können per Online-Umfrage Wünsche äußern.

Aber welche Probleme kann so ein Mobilitätskonzept tatsächlich lösen? Für den zuständigen Konzeptentwickler Christian Muschwitz steht fest: Im ländlichen Raum kann man keine Wunder erwarten. „Im ländlichen Raum hat das Auto einfach einen anderen Stellenwert, als in Berlin oder Köln“, sagt Muschwitz. „Die Menschen sind bis zu einem gewissen Grad auf das Auto angewiesen. Auch manche Probleme, wie der Parkplatzmangel in Traben-Trarbach, werden nicht ganz verschwinden. Aber wir können die bestehende Mobilität effizienter und umweltfreundlicher machen.“