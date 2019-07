Kriminalität : Dieb beim OIdtimertreffen in Veldenz unterwegs - Roter Porsche gestohlen

Veldenz Da hat es einer offenbar auf rote Oldtimer abgesehen. In Veldenz wurde am Sonntagnachmittag ein Porsche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat beim Oldtimertreffen in Veldenz am Sonntag zwischen 15 und 15.30 Uhr einen roten Porsche 911 (Carrera Coupé), Baujahr 1985, gestohlen. Der Wagen war nach Angaben der Polizei im Rahmen des Oldtimertreffens in Veldenz an der Straße „Zum Sonnenberg“ geparkt.