Polizei : Diebe brechen in Wohnung in Morbach ein – Polizei sucht Zeugen

Diebe brechen in Wohnung in Morbach ein – Polizei sucht Zeugen

Morbach/Bischofsdhron Während die Bewohner im Urlaub sind, stehlen Diebe Bargeld und mehr. Die Polizei gibt Tipps, wie das vermieden werden kann.

(red) In der Zeit von Dienstag, 14. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, um 19 Uhr drangen bis jetzt noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sonnenstraße in Morbach, Ortsteil Bischofsdhron, ein.