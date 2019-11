Einbruch in Weiperath : Diebe stehlen Schmuck, Uhr und ein Smartphone

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Morbach-Weiperath (red/iro) Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 13. November, in Weiperath durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung eingedrungen und haben Schmuck, eine Uhr und ein Smartphone gestohlen.

Das teilte die Polizei mit. Der Einbruch wurde zwischen 14 und 18 Uhr verübt. Die Täter durchsuchten innerhalb der Räumlichkeiten Schränke und Schubladen und verließen das Gebäude mit der Beute auf dem gleichen Weg. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Die Beamten möchten insbesondere wissen, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können.