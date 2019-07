Diebstahl : Sonnenuhr stand gerade mal acht Tage am Trabener Moselufer

Sonnenuhr stand gerade mal acht Tage am Trabener Moselufer

Traben-Trarbach Der Verein Traben-Trarbach Aktiv (TTA) hat zwei Präzisionsgeräte der Stadt geschenkt. Eine wurde jetzt gestohlen.

Die Kommentare auf der Facebook-Seite „Wir sind Traben-Trarbach“ sind deutlich: „Nein, das glaube ich jetzt nicht. In welcher Welt leben wir?“ „Das gibt’s doch nicht, dem sollen die Finger abfallen“ oder „Ich könnte ja wetten, dass 90 Prozent von den Kieselhirnen, die eine Sonnenuhr klauen, zu blöd sind diese abzulesen.“

Gerade mal acht Tage stand die Präzisionssonnenuhr am Trabener Moselufer, jetzt ist sie weg – sauber abmontiert und gestohlen. Der Verein Traben-Trarbach Aktiv (TTA) hatte diese und eine zweite, die gegenüber vom Casino in Trarbach steht, der Stadt gespendet und dafür 2000 Euro aus der Vereinskasse entnommen (der TV berichtete).

Das Besondere an den Uhren, die auf Basaltstelen stehen: Sie zeigen präzise die wahre Ortszeit (WOZ) an. Während die Zeit auf der Armbanduhr eine vom Menschen erdachte, seinen Bedürfnissen angepasste Zeiteinteilung ist (bei uns die Mitteleuropäische Zeit: MEZ), geben die Sonnenuhr den natürlichen Sonnenlauf wieder. An den Stelen befinden sich entsprechende Infotafeln, auf der der Unterschied zwischen WOZ und MEZ erklärt ist.