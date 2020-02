Sitzung : Dierfelder Rat tagt am Montag

Dierfeld In der Sitzung des Gemeinderates Dierfeld am Montag, 17. Februar, um 8 Uhr im Haus Dierfeld geht es um den Forstwirtschaftsplan 2020 und die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2020. Weitere Themen: Zweckvereinbarung Kindertagesstätte Wallscheid und die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.