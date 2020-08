Kirche : Dierscheider feiern Gottesdienst an der Schutzhütte

Foto: Peter Zenner Foto: TV/Peter Zenner

Dierscheid (red) Das Hochamt an der Laurentiuskirmes konnte wegen den Corona-Einschränkungen nicht in der Dierscheider Kapelle stattfinden. Dechant Johannes Jaax zelebrierte die Messe stattdessen als Open-Air-Gottesdienst an der Schutzhütte.

