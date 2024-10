„Für alle Fälle Familie“ SAT.1 Fernsehserie spielt an der Mosel - Heute ist Start

Influencerin Catharina Merkes, genannt Cathy, wohnt in Neumagen-Drohn an der Mosel. Der Sender Sat.1 wird über ihren Instagram-Kanal „Moseltraum20“ auf sie aufmerksam. Dort hat die gelernte Kauffrau für Dialogmarketing und zweifache Mutter mittlerweile über fünfzigtausend Follower und teilt Einblicke in ihr Familienleben. Cathy wird in der Serie in einer Folge als Anwältin auftreten und außerdem als Statistin zu sehen sein.