Corona-Pandemie : Alles neu: Am Montag beginnt die Schule

Schulanfang in Zeiten von Corona: Im Alltag der Schüler wird sich ab Montag einiges ändern. Foto: dpa/Felix Kästle

Bernkastel-Wittlich Keine Gottesdienste, weniger Begleitpersonen, dafür Spuckschutze und Desinfektionsmittel: Am Montag ist der erste Schultag nach den Sommerferien und auch der erste komplette nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie. Und doch wird es anders sein.

In Rheinland-Pfalz beginnt kommende Woche nach den Sommerferien und der Schließung der Schulen wegen der Corona-Pandemie wieder der Präsenzunterricht. Zum ersten Mal seit Mitte März wird es wahrscheinlich vielerorts so sein, dass wieder alle Schüler an der Schule zusammenkommen werden. Und doch wird es nicht so sein wie gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Regeln, vor allem die Hygiene betreffend. In Fluren, Gängen und Treppenhäusern müssen die Schüler zum Beispiel einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, ebenso beim Einkauf am Schulkiosk oder in der Mensa.

Auch die Schulträger mussten Vorkehrungen treffen, um den Vorgaben des Landes gerecht zu werden. Der Landkreis als Schulträger der weiterführenden Schulen hat, wie Kreissprecherin Monika Scheid auf TV-Anfrage mitteilt, Desinfektionsmittelspender, Spuckschutze für die Sekretariate und unter anderem Materialien für die Abstandsmarkierungen besorgt und durch die Hausmeister oder Kreisbedienstete vor Ort anbringen oder aufstellen lassen.

Extra Schulessen vorab bestellen Zu Beginn des neuen Schuljahres weist die Kreisverwaltung für die Schulen mit Vorab-Bestellsystem darauf hin, dass bei vielen Schulen die Essensbestellungen für eine Schulwoche bis zum Donnerstag der Vorwoche, 14 Uhr, online oder am Terminal in der Schule vorgenommen werden müssen. Am Vorab-Bestellsystem nehmen folgende Ganztagsschulen des Landkreises teil: IGS Salmtal, IGS Morbach, Freiherr-vom-Stein Realschule plus Bernkastel-Kues,· Realschule plus Manderscheid,· Kurfürst-Balduin Realschule plus Wittlich, Friedrich Spee Realschule plus Neumagen-Dhron,·Cusanus-Gymnasium Wittlich, Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues,·Gymnasium Traben-Trarbach, Burg-Landshut Schule Bernkastel-Kues. Bestellungen sind nur mit ausreichend aufgeladenem Guthaben möglich. Für Leistungsbezieher nach dem Bildungs- und Teilnahmepaket besteht die Möglichkeit der Befreiung vom Eigenanteil an der Mittagsverpflegung. Hierzu ist die Vorlage eines Gutscheines von Jobcenter, Sozialamt oder Wohngeldstelle bei der Kreisverwaltung als Schulträger erforderlich. Für Rückfragen stehen Kathrin Willems, Telefon 06571/142319, und Elke Schwarz, Telefon 06571 142435, zur Verfügung.

„Alle Maßnahmen wurden unter Beachtung der Hygienekonzepte (des Landes) für die Schulen und in Abstimmung mit den Schulen vor Ort ausgeführt. Die Schulen müssen letztendlich die ,Wegeführungen’ und die Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregelungen kontrollieren“, so Scheid weiter.

Erweitert werden muss zum jetzigen Stand keine Schule, um die Abstandsregeln einzuhalten. Die Kreisverwaltung gehe zurzeit davon aus, dass die jetzigen räumlichen Kapazitäten in den kreiseigenen Schulen für die Aufnahme des Regelschulbetriebs ausreichten, so Scheid. „Auch hier entscheiden die Schulen und die Schulleitungen vor Ort, wie sie die Vorgaben des Landes auch räumlich umsetzen.“

Zurzeit prüfe die Kreisverwaltung allerdings wegen der Auslagerung des Mensabetriebs der Förderschule Liesertal-Schule – die Schüler essen im Regelfall im Speisesaal der Bereitschaftspolizei zu Mittag – ob die Mittagsverpflegung der Liesertal-Schüler im früheren Wengerohrer Kindergarten bereitgestellt werden kann, da die Mittagsverpflegung der Schüler wie vorher bei der Bereitschaftspolizei Wengerohr nicht mehr möglich sei. „Die Mittagsverpflegung an den anderen kreiseigenen Schulen wird regulär unter Beachtung der Hygienevorgaben der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und den Hygienekonzepten für Schulen angeboten“, teilt Monika Scheid mit. „Die Kinder, die zur Mittagsverpflegung angemeldet sind, können diese auch nutzen.“ Dabei gelten folgende Regeln: Schüler im Klassenverband können dies ohne Abstandsregelungen tun, Schüler anderer Klassen unter Beachtung der Abstandsregeln.

Für den Kreis sind zur Einhaltung der Landesvorschriften auch höhere Kosten wie für die Bereitstellung der Spuckschutze oder Desinfektionsmittel entstanden, „darüber hinaus rechnet die Kreisverwaltung mit weiteren Kosten für die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und eventuell für erhöhten Reinigungsaufwand“, sagt Scheid. Eine genaue Höhe steht noch nicht fest.

Auch für Fünft- oder Erstklässler, die am Montag oder Dienstag ihren ersten Tag an der (neuen) Schule haben werden, ist einiges anders als bei den Neulingen im vergangenen Jahr. So dürfen sie in der Regel nur zwei Begleitpersonen mitnehmen zum Schulstart.

Die Einführung der neuen Fünftklässler am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues (Start ist um 8.45 Uhr auf dem unteren Schulhof der Realschule plus) kann zum Beispiel Corona-bedingt aufgrund der Abstandsregeln kein Gottesdienst stattfinden und auch kein Treffen im Schulgebäude. „Die Schule wird aber eine dem Anlass würdige Einführung im Freien gestalten, bei der die Kinder durch den Schulleiter Alfred Schmitt, die Orientierungsstufenleiterin Barbara Theis und die Klassenlehrerinnen empfangen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Dabei muss ein Mund-Nasen-Schutz-getragen werden.