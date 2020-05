Dieses Jahr kein Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues

In diesem Jahr bleibt es Anfang September etwas ruhiger in Bernkastel-Kues: Das Weinfest der Mittelmosel ist abgesagt. Foto: Rudolf Höser

Bernkastel-Kues Weil noch nicht definitiv absehbar ist, in welchem Umfang ab August Großveranstaltungen stattfinden können, hat der Stadtrat die Traditionsveranstaltung für dieses Jahr abgesagt.

Es war keine leichte Entscheidung für den Stadtrat von Bernkastel-Kues am Donnerstagabend, denn das Weinfest der Mittelmosel ist die größte und prominenteste Traditionsveranstaltung der Mittelmosel, die bis zu 200000 Besucher in die Stadt lockt.

Grundsätzlich wäre es möglich gewesen, da dieses Fest als einziges der Großveranstaltung im Landkreis in diesem Jahr außerhalb des Zeitraums liegt, in dem von Seiten des Landes Großveranstaltungen verboten sind. Das Land hat die Sperre für Großveranstaltungen bis zum 31. August verhängt, das Fest hätte vom 3. bis 7. September stattgefunden.

Die übrigen Großveranstaltungen sind bereits abgesagt wie etwa die Zeltinger Weinkirmes, andere stehen derzeit auf der Kippe, darunter die Säubrennerkirmes in Wittlich oder das Manderscheider Burgenfest.

Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Port erläuterte, seien die bisherigen Investitionen für das Fest in den Bereichen Layout und Organisation getätigt worden, auf die im nächsten Jahr auch wie der zurückgegriffen werden könne. Diese Ausgaben seien minimal und den größten Beitrag machten derzeit die Personalkosten aus.

Mit den Musikbands seien bereits Gespräche geführt worden, so dass das Musikprogramm eins zu eins im nächsten Jahr übernommen werden könne. Verträge seien noch nicht unterzeichnet worden so dass bei eienr Absage auch keine Vertragsstrafen auf die Stadt zukommen.

Auch der Amtswechsel der Mosella werde daher auf das kommende Jahr verschoben. Die amtierenden Weinhoheiten sowie die neuen Bewerberinnen seien bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden. Mosella Kirsten I. wird daher das Amt mit ihren beiden Prinzessinen um ein Jahr verlängern.

Als Ersatz werden derzeit kleinere Varianten eines „Stadtweinfestes“ oder eines „Weinfestes am Moselufer“ in Erwägung gezogen. Darüber soll aber erst in einer der nächsten Sitzungen beraten werden. Port: „Es ist nicht absehbar, wie die Situation ist und das Risiko liegt komplett bei der Stadt. Noch kommen wir ohne hohe Kosten davon.“