Menschen : Mit Kettensäge und viel Phantasie: Wie aus Baumstämmen Kunstwerke entstehen

LANDSCHEID Dietmar Schier aus Landscheid arbeitet mit schwerem Gerät und erschafft aus Baumstämmen Figuren.

Croupier in der Trierer Spielbank ist seit 33 Jahren sein eigentlicher Beruf. Zur Kettensäge greift er, wenn er von Interessenten deren Vorstellung, Entwürfe oder Bilder bekommt. Dann werden diese Wünsche naturgetreu erfüllt. Diese Arbeit hat er als Nebengewerbe angemeldet. „Ich habe einem Kettensägenkünstler bei der Arbeit zugeschaut, und sofort wurde ich angesteckt. Ich wollte auch solche Holzwerke schaffen“, sagt Schier, der seit 2012 meist im Garten und bei Regen in seiner geräumigen Werkstatt arbeitet. Dann holt er aus dem Holz kleinere und große Figuren wie Löwen- oder Bärenkörper hervor.

„Anfangs habe ich nur Stämme strukturiert, aber dann sind viele Figuren entstanden, so dass ich auch auf Frühjahrsmärkte in Koblenz, Bitburg oder Hermeskeil fahren konnte. Dort habe ich für Schaulustige mit den Kettensägen verschiedene Wildtiere erarbeitet und habe Informationen zu meiner Beschäftigung gegeben. Aber in der leidigen Corona­zeit musste ich zu Hause bleiben“, erklärt der Landscheider, der auch in seinem Gartenbereich Zuschauer begrüßt.