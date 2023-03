Internet Digitalbotschafter: So begleiten sie Senioren in die digitale Welt begleiten

Das Interesse, mit den digitalen Geräten selbstständig zurechtzukommen, ist groß. Dreizehn Senioren aus Klausen und den umliegenden Orten sind in die Eberhardsklause gekommen, um sich fit zu machen am Handy, Smartphone oder dem Tablet. Christina Bäumler, Klaus Diegelmann und Hermann-Josef Denzer, die als Digitalbotschafter für die Verbandsgemeinde unterwegs sind, stehen für sie als Ansprechpartner zur Verfügung. Hermann-Josef Denzer erklärt: „Wir wollen hier Berührungsängste abbauen und die Senioren, die zwischen 60 und 82 Jahre alt sind, in die digitale Welt begleiten.“ Konkret geben sie in eine Einführung, wie man ins Internet kommt und sich in ein W-Lan-Netzwerk einwählt. Anschließend dürfen die Senioren mitentscheiden, was sie gerne lernen möchten. Klaus Diegelmann berichtet: „Es gibt verschiedene Dinge, wie Online-Banking, E-Mails, Videokonferenzen, Bilder bearbeiten, Einkaufen oder Wandertouren planen, die von Interesse sind und wir richten uns danach.“