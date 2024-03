Mit Podcast und Youtube Dominikaner: Klausen wird zum Mittelpunkt der digitalen Welt des Ordens

Nicht in Hamburg, nicht in Leipzig, nicht in Wien. Nein, in Klausen, dem rund 1500 Einwohner zählenden Wallfahrtsort im Landkreis Bernkastel-Wittlich, liegt der Mittelpunkt der digitalen Welt der Dominikanerprovinz Deutschland und Österreich, zu der auch das Provinzvakariat Ungarn gehört. Wie eine Banane sehe sie aus, die neue Provinz der Dominikaner, – gegründet Anfang dieses Jahres – so Pater Albert Seul, Wallfahrtsrektor von Klausen und einer der dort lebenden Brüder.