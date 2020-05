Glaube : Digitale Foren und geistliche Impulse im Alltag

Wittlich Seit Beginn der Corona-Krise stehen Seelsorger aus dem Dekanat Wittlich für telefonische Seelsorge- und Begleitgespräche zur Verfügung.

Über die Austauschmöglichkeiten vor Ort und in den einzelnen Arbeitsgruppen hinaus will das „ Digitale Austauschforum im Dekanat Wittlich“ einen Ort anbieten, mit anderen Engagierten über die Veränderungsprozesse ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Perspektiven auf den Weg zu bringen.

Die ersten Austauschforen finden am Montag, 8. Juni, Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 19. August, jeweils ab 17:45 Uhr bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist über PC oder Handy (als Videokonferenz) und auch per Telefon möglich. Bei Interesse können die Zugangsdaten per Mail oder telefonisch angefordert werden. Die Teilnahme nur an einzelnen Terminen ist selbstverständlich möglich. Für Rückfragen oder technische Anfragen stehen Dekanatsreferent Sandro Frank, Telefon 06571/1469412 oder E-Mail sandro.frank@bistum-trier.de sowie Sarah Engels, Telefon 0151/41986804 oder E-Mail sarah.engels@bistum-trier.de als Ansprechpartner zur Verfügung.