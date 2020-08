Digitale Austauschplattform : Neue Wege der Kommunikation

Wittlich (red) Als Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten vor Ort und in den einzelnen Arbeitsgruppen hinaus, soll das „Digitale Austauschforum im Dekanat Wittlich“ eine Möglichkeit bieten, mit anderen Engagierten über die Veränderungsprozesse der Kommunikation ins Gespräch zu kommen und einen Austausch auf den Weg zu bringen.

Das nächste Austauschforum findet am Mittwoch, 19. August, ab 17.45 Uhr bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist über Computer oder Handy als Videokonferenz und über Telefon möglich. Bei Interesse können die Zugangsdaten per Mail angefordert werden. Für Rückfragen oder technischen Anfragen steht Dekanatsreferent Sandro Frank als Ansprechpartner unter Telefon 06571/1469412 oder per E-Mail.an sandro.frank@bistum-trier.de zur Verfügung.