Kurs : Senioren reisen in digitale Zukunft

Wittlich (red) Das Projekt „Senioren reisen mit in die digitale Zukunft“ wird in der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich im Haus der Vereine, Kasernenstraße 37, angeboten. Jeden Mittwoch, von 14 bis 16 Uhr bieten vier erfahrenen Internetlotsen und Seniortrainer eine regelmäßige digitale Sprechstunde rund um Fragen und Nutzung von Smartphone, Tablet und Laptop an.

