Infrastruktur : Gute Werbung braucht auch schon mal viel Zeit

Morbach Schon 2019 war im Gemeinderat Morbach eine elektronische Werbetafel Thema. Doch was ist daraus geworden?

Bekommt Morbach eine elektronische Werbetafel, und wenn ja, wo? Im Februar 2019 hatte die Fraktion der Freien Wähler Morbach (FWM) einen entsprechenden Antrag in den Gemeinderat eingebracht. Der Anlass: Vor mehr als einem Jahrzehnt – der heutige Landrat Gregor Eibes war noch Bürgermeister in Morbach – wurde untersagt, auf öffentlichem Gelände Werbebanner, Plakate und andere Werbemittel anzubringen, wie es bei Veranstaltungen in anderen Kommunen üblich ist. Damit verbunden sei die Aussage gewesen, dass man für die lokalen Vereine mit ihren Veranstaltungen Werbemöglichkeiten schaffen wolle, erinnert sich Achim Zender, Fraktionssprecher der FWM im Gemeinderat. Dies sollte durch eine elektronische Anzeigetafel ermöglicht werden, so wie sie im Wittlicher Vitelliuspark oder am Trierer Moselstadion angebracht sind.