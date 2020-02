Digitalisierung : Digitale Workshops für Jugendliche

Wittlich (red) Ein kompaktes Workshop-Angebot für Acht- bis 15-Jährige gab es in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei. Volle Konzentration hieß es beim „Scratch“-Kurs zum Auftakt für die Zweit- bis Viertklässler.

Nach einer Einführung in die Grundlagen der digitalen Welt sammelten die Kinder erste Programmiererfahrungen und entwarfen kleine Spiele. Die Programmierung einer Homepage mit BlueGriffon, einem HTML-Editor, war für die Teilnehmer des Tages-Workshops eine echte Herausforderung. Damit der Spaß nicht zu kurz kam, gab es ein Gaming-Turnier der Zocker-Meute-Bibliothek. Weitere Termine sind am Mittwoch, 19. März, für Zehn- bis Zwölfjährige, am Mittwoch, 8. April, für Zwölf- bis14-Jährige. Eine Anmeldung ist erforderlich. Foto: Carl Münzel