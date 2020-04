Bildung : Digitales Lernen: Grundschule Hetzerath ist Vorreiter

Hetzerath Zusammen mit 19 weiteren Schulen aus ganz Deutschland wurde die Grundschule Hetzerath nun mit dem Titel „Smart School“ ausgezeichnet. Als Vorreiterschule in Sachen digitaler Bildung ist sie damit Teil des bundesweiten Smart-School-Netzwerkes an nunmehr 61 Standorten.

„Bereits seit vielen Jahren haben wir als Verbandsgemeinde und Schulträger sehr viel Geld in die digitale Ausstattung und die technische Infrastruktur der Grundschulen in der VG Wittlich-Land investiert“, teilt Carina Alt-Linden von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit. So stehen den Schülern inzwischen knapp 500 iPads, eine Vielzahl an Smart-Boards, Beamern oder Displays zur Verfügung.