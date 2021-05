Soziales : Zwölf neue Digital-Botschafter für Wittlich-Land

Wittlich (red) Nach erfolgreich abgeschlossener DigiBo-Ausbildung stehen den Senioren der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zwölf engagierte Digitalhelfer zur Verfügung.Welche Lebensumstände verändern sich im Alter?

Wie kann ich als DigiBo aktiv werden? Wie lernen ältere Menschen? All diesen Fragen haben sich die angehenden Digital-Botschafter in einem mehrtägigen Online-Workshop gestellt. Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung Medien-Kompetenz Forum Südwest (MKFS) gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MSAGD) sowie der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Wer Unterstützung benötigt, kann sich unter Telefon 06571/107132 oder per E-Mail an

digitalbotschafter@vg-wittlich-land.de melden.