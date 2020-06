Onlinekurs : Jetzt anmelden zum Backkurs und Online-Vortrag

Wittlich (red) Die Volkshochschule Wittlich, die Caritas-Begegnungsstätte und die Bäckerei Wildbadmühle nehmen am Freitag, 19. Juni am Digitaltag 2020 teil. Angeboten werden: Digitale Sprechstunde der Caritas-Begegnungsstätte, 16 bis 17 Uhr: Das Team berät und hilft bei Fragen zur Nutzung von Smartphone, Tablet und Laptop und bietet praktische Hilfestellungen an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Online-Vortrag: Pflegebedürftig?!? – Was Betroffene und ihre Angehörigen jetzt wissen sollten!, 17 bis 18 Uhr: Bärbel Blesius gibt einen Überblick über das Antragsverfahren, die wichtigsten Leistungen der Pflegeversicherung und Unterstützungsmöglichkeiten und beantwortet Fragen. Live-Backkurs „Gutes Brot“, 18 bis 19 Uhr: Wie backt man eigentlich gutes Brot ganz ohne Zusatzstoffe und Chemie? Unter dem Motto „Gutes Brot #live“ stehen die Bäckermeister Sascha Linden und Holger Linden von der Wildbadmühle für Fragen zur Verfügung.