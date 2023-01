9 x 11 : Im Jubiläumsjahr – Warum die Morbacher Dilldappen einen Maskenball statt Kappensitzung feiern

Ihr 8x11-jähriges Bestehen hatten die Dilldappen vor elf Jahren noch groß mit einer Jubiläumsgala gefeiert. Das diesjährige Jubiläum begehen sie mit einer Faschingsparty. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Die Morbacher Dilldappen lassen diese Session ihre traditionellen Sitzungen ausfallen und feiern ihr närrisches Jubiläum mit einer großen Fastnachtsparty. Das hat spezielle Gründe.

In früheren Fastnachtssessionen haben die Morbacher Dilldappen die Narren und Narrhallesen stets zweimal in der Baldenauhalle empfangen, mit einem lautfröhlichem „Allemol“, dem Morbacher Fastnachtsruf sowie mit originellen Büttenreden und feurigen Tänzen der Garden. Doch in diesem Jahr müssen die Morbacher nach den Corona-Einschränkungen der beiden vorangegangenen Jahre ein drittes Mal auf die gewohnte Saalfastnacht verzichten. Und nicht nur die Kappensitzungen, auch die Kindersitzung fällt aus.

Doch warum, wenn die Corona-Einschränkungen immer mehr zurückgenommen werden? Frank Retzler, Präsident der Dilldappen, kann da nur müde lächeln und verweist auf die Situation im September 2022. „Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob wieder eine Maskenpflicht kommt, ob ein neuer Lockdown bevorsteht und wie sich die Energiekrise auswirken wird“, sagt er. Doch gleichzeitig hätten die Garden spätestens dann anfangen müssen, ihre Fastnachtstänze einzuüben. „Wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht zuverlässig planen und haben deshalb die Kappensitzungen abgesagt“, sagt er.

INFO Die Morbacher Dilldappen Die Anfänge der karnevalistischen Tätigkeiten in Morbach gehen nachweislich bis auf die Jahrhundertwende um 1900 zurück, liegen jedoch vermutlich bereits im vorherigen Jahrhundert. Nach dem 1. Weltkrieg kamen die karnevalistischen Aktivitäten zum Erliegen. Erst 1924, als einige Morbacher Honoratioren anlässlich eines Kegelausfluges den Entschluss fassten, den Karnevalsgedanken wieder aufleben zu lassen, waren wieder entsprechende Aktivitäten festzustellen. Dieser Kegelausflug wurde die Geburtsstunde der »Dicke Donnerstagsgesellschaft«, die sich den Namen »Dilldap­pen« gab. Das erste öffentliche Auftreten war am »Fetten Donnerstag« 1926. Zu dieser Zeit war die Hauptveranstaltung nicht wie heute üblich eine Kappensitzung, die Dilldappen organisierten einen Dicke-Donnerstag-Ball. Da Tanzveranstaltungen oder Ähnliches durch die damalige französische Besatzungsbehörde nur in geschlossenen Gesellschaften zugelassen wurden, musste sich jeder geneigte Interessent in eine Teil­nehmerliste eintragen, um daran teilzunehmen zu dürfen. Da in weitem Umkreis keine ähnliche Veranstaltung stattfand stellten sich Gäste aus Trier, Idar-Oberstein, Bernkastel-Kues und vielen anderen Orten ein. Das führte dazu, dass der Dicke-Donnerstags-Ball früher auch »Ball der Nationen« genannt wurde. Schon damals kostete der Eintritt stattliche drei Reichsmark pro Person. Aus den Kassenüberschüssen wurden ärmere Familien unterstützt und/oder Kommunionkinder eingekleidet. Es existieren noch Listen, die belegen, dass Kinder ärmerer Familien mit Kommunionkleidern ausgestattet oder eine Spende an eine ebensolche Familie ausgegeben wurden. (Quelle: Homepage der KG Dilldappen)

Nachwuchsprobleme bei den Morbacher Dilldappen

Hinzu kommen die persönlichen Entwicklungen der Fastnachter. Viele Mitglieder der Funkengarde hätten inzwischen Nachwuchs und seien zeitlich nicht mehr so flexibel, viele der Tänzerinnen der Nachwuchsgarde seien aus beruflichen oder Studiengründen in ganz Deutschland verstreut. „Das ist alles normal, doch in Phasen, in denen nichts ist, ist die Gewinnung von Nachwuchs schwierig“, sagt Retzler.

Hinzu komme, dass die 27 Mitglieder starke Minigarde während der Coronazeit weggebrochen sei. Alles zusammen habe dazu geführt, dass man sich wegen der unsicheren Rahmenbedingungen „schweren Herzens“ dazu entschlossen habe, die Saalfastnacht für diese Session abzusagen. „Um eine Kappensitzung anzugehen, brauchen wir ein Jahr vorher Sicherheit, dass nichts kommt“, erklärt der Präsident. Zumal die Dilldappen auch immer Wert auf ein hohes Niveau gelegt haben.

Party statt Sitzung: Morbacher Dilldappen feiern Jubiläum

Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr, denn die Dilldappen wollten ihr 9x11-jähriges Bestehen in diesem Jahr groß feiern. Und das werden sie auch, kündigt Retzler an. Beim Blick in die Chronik habe man sich dazu entschieden, die alten Morbacher Fastnachtszeiten mit einem Maskenball wieder aufleben zu lassen, nach dem Vorbild der ersten Morbacher Fastnachter, bei denen der Maskenball anlässlich des Dicken Donnerstags immer ein großes gesellschaftliches Ereignis war.

Annette Prinz, die Inhaberin des Lokals Pitcher in Morbach, habe sich bereit erklärt, den Dilldappen den Saal hinter ihrem Lokal zur Verfügung zu stellen. „Da gehen 300 bis 400 Leute rein“, sagt Retzler. „Kneipenfeeling und Maskenball, das kommt gut“, sagt er. „Wir erwarten eine rauschende Geburtstagsgsparty mit geiler Mucke.“

Das ist nicht zu viel versprochen, denn die Dilldappen haben es geschafft, für den Fastnachtsamstag mit den Hofnarren eine der angesagtesten Fastnachtbands nach Morbach zu verpflichten. „Wir wollen für uns und für die Leute eine Party machen, damit diese noch merken, dass Fastnacht ist“, sagt Retzler. „Wir wollen nach drei Jahren Pause sagen: ‚Wir sind noch da.‘“