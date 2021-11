Thalfang : Direktvermarktung im Fokus

Thalfang „Mehr Wertschöpfung durch Regionalvermarktung“ heißt das Thema bei der Bezirksversammlung des Bauern- und Winzerverbands Bernkastel-Wittlich, der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und der Ortsgemeinde Thalfang am Samstag, 27. November, von 10 bis 13 Uhr in der Festhalle in Thalfang.

Nach der Begrüßung durch Manfred Zelder, den Vorsitzenden des Kreisbauernverbands und Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang sowie Grußworten referiert Stefan Kunz, Projektleiter „Smart Village“, St. Wendel über „Digitale Lösungsansätze für den ländlichen Raum.“ Anschließend spricht Klaus Marx, Vertreter der Regionalinitiative „Ebbes von hei“ über die Weiterentwicklung der Regionalinitiative.