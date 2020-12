Veldenz : Diskussion um Seniorenresidenz

Veldenz (red/hpl) Unter anderem um den Bebauungsplan Mühlenhof geht es in der Sitzung des Veldenzer Gemeinderats am Dienstag, 8. Dezember, um 18 Uhr im Römersaal. Das Grundstück hat eine Größe von zirka 5400 Quadratmetern und liegt am Ortseingang.

