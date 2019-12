Wittlich Geht die dekorative Beleuchtung in Wittlich zu spät an und brennt unnötig lange? Der glänzende Schmuck erregt die Gemüter.

Jahr für Jahr poliert die Stadt Wittlich die Weihnachtstage weiter auf. Das Ambiente und die Beleuchtung wurden nun im zweiten Jahr in Folge verbessert. Doch im Stadtrat sieht man noch weiteren Verbesserungsbedarf. Silke Wolfgramm (Bündnis 90/Die Grünen) stört, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Säubrennerstadt „viel zu spät eingeschaltet wird und dann bis morgens um 8 Uhr brennt“. Während die dekorative Beleuchtungen zur Weihnachtszeit in vielen Städten bereits am Nachmittag brennt, geht die Weihnachtsbeleuchtung in der Wittlicher Innenstadt erst am Abend gemeinsam mit der Straßenbeleuchtung an.