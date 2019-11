Kommunalpolitik : Diskussionen um Investitionen

Morbach Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Morbach hat über die Vorhaben der Gemeinde im kommenden Jahr beraten.

Normalerweise ist der Haushalt das Instrument, mit dem eine Kommune das kommende Jahr plant und festlegt, welche Projekte umgesetzt werden. In Morbach hat man 2013 die sogenannte Prioritätenlisten für Investitionen und Unterhaltung vorgeschaltet. Denn aus den Reihen von Verwaltung und Ortsgemeinden kommen mehr Vorschläge und Wünsche, als sich umsetzen und finanzieren lassen. Mit diesen Prioritätenlisten wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Gemeinde die diversen Vorhaben in Angriff nehmen will.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den beiden Listen befasst. Bei den Investitionen wird klar: Morbach will digital aufsatteln. Denn auf Platz eins schlägt die Verwaltung die Teilnahme der Grundschulen am Digitalpakt Rheinland-Pfalz vor, auf Platz zwei die Einrichtung von W-Lan Hotspots in allen 19 Ortsbezirken. Die nächsten Punkte der Liste betreffen die Weiterentwicklung von Neubaugebieten in Wenigerath, Morscheid-Riedenburg und Gonzerath sowie in Hundheim auf Platz zehn. Auf den vorderen Rängen der Investitionsliste stehen weiter ein Radwegekonzept für die Einheitsgemeinde Morbach und in Gonzerath die erste Einrichtung eines sogenannten Traumschleifchens, einer familienfreundlichen ­Variante der Premiumwanderwege, die beispielsweise auch mit Kinderwagen befahren werden kann.