Kommunalwahl : Diskussionsrunde im SPD-Wahlbüro

Wittlich Die SPD Wittlich hat zur Intensivierung des Austauschs mit Bürgern bis zum Wahlsonntag am 26. Mai ein SPD-Wahlbüro in der Burgstraße 32 in Wittlich eingerichtet. Am Mittwoch, 22. Mai, findet ab 19 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema „Innenstadtentwicklung“ statt.

Alle Bürger sind eingeladen.