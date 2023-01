Video millionenfach angesehen : So eine Wiederbelebung wie an der Mosel hat Doc Caro noch nie erlebt

So eine Wiederbelebung wie an der Mosel hat Doc Caro noch nie erlebt

Klausen Was machen Doc Caro und ein Priester gemeinsam auf der Bühne? Es klingt wie der Einstieg für einen blöden Witz. In Wahrheit ist es eine Szene, mit der die Wallfahrtskirche Klausen einen riesigen Erfolg auf TikTok feiern kann.

Doc Caro hat bei ihrer Reihe von Lesungen im Januar auch die Wallfahrtskirche Klausen besucht. Hier an der Mosel war das Publikum natürlich gespannt darauf, etwas aus dem Leben einer prominenten Notfallmedizinerin zu hören. Manche Fälle, in denen Dr. Carola Holzner Leben gerettet hat, kennt man schließlich auch aus dem Fernsehen. Eine Szene ihres Besuchs hat sich nun besonders rasant im Internet verbreitet. Sie wurde auf TikTok bereits mehr als zwei Millionen Mal angesehen.

Wichtige Lektion mit Doc Caro in Klausen

In Klausen weiß Doc Caro mit ihrem Vortrag zu begeistern, aber es bleibt nicht bei purer Theorie. Lebensrettung steht in der Wallfahrtskirche auch ganz praktisch auf dem Stundenplan. Deshalb darf sich der Gastgeber Pater Albert Seul an diesem Abend auch sogleich in voller Berufskleidung an die Arbeit machen. Die Übungspuppe auf der Bühne hat offensichtlich einen Herzstillstand. Eine Herzdruckmassage muss bei der Wiederbelebung helfen.