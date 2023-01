Autorenlesung : Applaus in der Klausener Kirche für Doc Caro und den „Wundermann“

Foto: Bents Christina 8 Bilder Lesung mit Doc Caro in Klausen

Klausen Bereits zum zweiten Mal war „Doc Caro“ in Klausen, hat von ihren Erlebnissen aus dem Rettungsdienst erzählt und aus ihrem neuen Buch „Keine halben Sachen“ vorgelesen. Einem der Zuhörer hat sie bereits das Leben gerettet.

Von Christina Bents

Es ist ein besonderer Abend in der Klausener Wallfahrtskirche – für die Besucher, für Doc Caro und für einen Mann, der das „Wunder von Wittlich erlebt hat“. Er, Karl-Heinz, sitzt in der ersten Reihe und hat seine Geschichte, selbst noch nicht vorgelesen. Doc Caro, die im zivilen Leben Dr. Carola Holzner heißt, liest sie ihm und den anderen 250 Besuchern, die gekommen waren, um die Ärztin zu sehen, vor.

Dabei schreibt die Notfallmedizinerin nicht nur Bücher, sie ist auch in den sozialen Medien präsent und mit einer eigenen Sendung in Sat 1, die, wie diese Woche bekannt wurde, abgesetzt werden soll. Ein wichtiges Anliegen ist ihr die Ersten Hilfe, die Leben rettet. Um das in die Öffentlichkeit zu tragen, geht sie auch selbst in Schulen, oder wie in Klausen, zur Jugendfeuerwehr, und erklärt, wie es geht.

Doc Caro liest das „Wunder von Wittlich“

Bei der Vorstellung ihres neuen Buchs „Keine halben Sachen“ in Klausen, liest sie die Geschichten die sich um „Das Wunder von Wittlich“ drehen vor. Gleich bei ihrem ersten Tag bei der Luftrettung mit dem Team des Hubschraubers von „Christoph 10“, hat sie es erlebt. Karl-Heinz Schwall, damals Anfang 60, fährt als Ausbildungsberater mit seinem Kollegen Ralf Becker zu einem Autohaus nach Brauneberg, als er ohne Ankündigung einen Herzstillstand erleidet (der TV berichtete).

Mit dem „Wunder von Wittlich“ bezeichnet Doc Caro die Kette von Dingen, die dann genau funktioniert und wie Rädchen ineinandergegriffen haben. Da waren etwa die Auszubildende, die gleich den Krankenwagen ruft, über die Leitstelle Kontakt hält und die Situation beschreibt. Dazu kam eine Krankenschwester eines mobilen Pflegedienstes, die sofort die Notlage erkennt und sich mit Ralf Becker mit der Herz-Druck-Massage abwechselt. Schließlich kam das Team von Christoph 10 und Doc Caro.

Sie erinnert sich: „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man hier noch was machen kann.“ Und sie hatte Recht: 60 Minuten, etliche Medikamente und Elektroschocks später, ist Karl-Heinz Herz wieder am Start.“ Nach ihren bewegenden Worten aus dem Buch, nahmen die beiden sich bei der Veranstaltung in Klausen erst einmal in den Arm und drückten sich herzlich.

In einer weiteren Geschichte berichtete Carola Holzner, wie es weiterging. Etwa mit einer Nachricht von seiner Tochter, die ihren Vater am Heiligabend aus dem Krankenhaus abholt, er ohne weitere Einschränkung neben ihr sitzt und im Hintergrund „Drivin’ home for Christmas“ lief. „Da war mein Weihnachten gerettet“, sagt Doc Caro, der zwischendurch – wie Karl- Heinz, seiner Familie und manchem Zuschauer – ein Tränchen im Auge stand.

Lächeln mussten die Anwesenden dann wieder, als Karl-Heinz sie an Silvester anrief, sich für das neue Leben bedankte und meinte, dass es ihm wieder sehr gut gehe. Bis auf den Punkt, dass er den Eindruck habe, eine Herde Büffel sei über seinen Brustkorb gelaufen. Für Doc Caro, die diese Erlebnisse als ein „Wunder“ einstuft, wollte nun von Gastgeber Pater Albert Seul wissen, was aus seiner Sicht ein „Wunder“ sei. Er antwortete: „Wenn ein Ereignis die Menschen verändert, dann ist es für mich ein Wunder.“ Für weitere Geschichten aus ihrem Buch blieb an diesem Abend keine Zeit. Zur Absetzung ihrer Sendung bei Sat.1 hat sie sich an diesem Abend nicht geäußert.