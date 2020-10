Polizei : Die neue Leitung ist weiblich

Wittlich Leiter Dominik Sienkiewicz verlässt nach drei Jahren die Polizeiinspektion Wittlich und wechselt zur Hochschule an den Hahn. Seine Nachfolgerin ist Eva Klein. Gemeinsam mit Birgit Dreiling bildet sie die erste weibliche Doppelspitze einer PI im Land.

(will) Genau drei Jahre war Dominik Sienkiewicz (42) Leiter der Polizeiinspektoin (PI) Wittlich, nun ist er zur Hochschule der Polizei an den Flughafen Hahn gewechselt, wo er das Fach Eingriffsrecht unterrichten wird. Polizeipräsident Berg sprach in einer Feierstunde nach der Begrüßung der Gäste – wegen der Corona-Pandemie fand die Feier in einem kleineren Rahmen als üblich in der Synagoge in Wittlich statt – ein großes Lob auf Sien­kiewicz. „Sie sind ihrer Verantwortung immer gerecht geworden“, sagte er und bedauerte den Weggang des Familienvaters. „Sie müssen verstehen, dass wir uns bemühen werden, Sie nach einer gewissen Schamfrist wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, kündigte der Präsident an, den 42-Jährgen in sein Trierer Präsidium zurückholen zu wollen.