Morbach : Dompiraten und Wein im Kino Heimat

Morbach Das Kino Heimat in Morbach nimmt nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie langsam wieder Fahrt auf. Am 3. September startet dort die Reihe Vino & Kino, die regelmäßig am ersten Donnerstag jeden Monats stattfinden soll.

Dabei werden vor der Filmvorführung Weine eines bekannten Winzers vorgestellt. Am 3. September startet das Kino Heimat mit Weinen des Klüsserather Weinguts Schlossgut Liebig. Nach einem Empfang um 19 Uhr und einer Weinverkostung um 19.30 Uhr können die Besucher um 20.30 Uhr die Dokumentation 2040 – Wir retten die Welt erleben.

Am Abend darauf, Freitag, 4. September, kommen die Dompiraten ins Kino Heimat. Die Dompiraten, die sonst ganze Festzelte zum Toben bringen, im Kino Heimat mit seinen 30 regulären Plätzen? Es handelt sich um eine Unplugged-Tournee mit zwei Mitgliedern der Band, sagt Alfons Schramer, Betreiber des Café Heimat und des Kino Heimat. „Eine echte Gelegenheit“, betont er. Laut dem Betreiber starten die Dompiraten in Morbach ihre Tournee mit dem Namen usjestöpselt.

„Wir sind gespannt, ob es funktioniert“, hofft Schramer auf Zuspruch zu den beiden Veranstaltungen. Neben Vino und Kino denkt er über weitere kulturelle Veranstaltungen nach, beispielsweise über Lesungen. Doch alle Ideen sind abhängig von den Corona-Verordnungen, die den laufenden Entwicklungen der Pandemie angepasst werden, sagt er. So wird die Anzahl der Zuschauerplätze, mit 30 Sitzen jetzt schon das kleinste Kino in Rheinland-Pfalz, auf 20 verringert. Eine Aufnahme des regulären Kino-Betriebs sei derzeit nicht geplant.