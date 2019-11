Konzert : Don Kosaken singen mit Polizeichor Trier

Don Kosaken Chor Serge Jaroff in Ittel. Foto: Don Kosaken Chor Serge Jaroff

Dreis (red) Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff gibt unter Mitwirkung des Polizeichors Trier ein festliches Konzert. Unter der Leitung von Wanja Hlibka sind die Sänger am Samstag, 23. November, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Dreis zu hören.

Der Don Kosaken Chor ist bekannt aus vielen Fernsehsendungen und CD-Einspielungen. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten sind bei der Bäckerein Flesch, Metzgerei Mittler und im Friseursalon in Dreis erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro.