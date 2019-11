Konzert : Polizeichor Trier singt mit den Don Kosaken in Dreis

Foto: Don Kosaken Chor Serge Jaroff

Dreis (red) Der Polizeichor Trier gibt gemeinsam mit dem Don Kosaken Chor unter der Leitung von Wanja Hlibka am Samstag, 23. November, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Dreis ein festliches Konzert.

bild polizeichor trier in dreis 2311. Foto: Polizeichor Trier