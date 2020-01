Show : Eine Zeitreise durch die Musikgeschichte

Don't stop the music. Foto: TV/Martin Häusler

Morbach (red) Die Tourist-Information Morbach präsentiert am Freitag, 3. Januar, die Show „Don’t Stop the Music – The Evolution of Dance“ der New Metropol Concerts GmbH in der Baldenauhalle in Morbach.

