Jubiläum : Donnerwetter ohne böses Wort

Bernkastel-Kues Der Chor der Rosenbergschule Bernkastel-Kues präsentiert am 19. Oktober bei seinem Jubiläumskonzert neue und ältere Songs. Wie immer wird er von einer Band begleitet.

Donnerstags wird die Aula der Rosenbergschule auf dem Kueser Plateau zwischen 14 und 15 Uhr zum Proberaum. Dann trifft sich dort der Chor der Schule. Er trägt, hat sich im Lauf von 20 Jahren herausgestellt, den treffenden Namen: Donnerwetter. Er ist das Aushängeschild der Schule, die von etwa 100 Kindern und Jugendlichen aus dem gesamten Kreisgebiet besucht wird. Etwa die Hälfte von ihnen gehört dem Chor an. Unterstützt werden sie von Erziehern und Lehrern.

Für Chorleiterin Manuela Kappes, von Anfang an dabei, sind die Proben „die reine Freude“. Wer probt, will natürlich auch auftreten. Der Chor tut dies regelmäßig. Er war unter anderem auch schon beim Trierer Altstadtfest dabei. Derzeit übt er für das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen. Es geht am Samstag, 19. Oktober, im Jugendheim im Stadtteil Kues über die Bühne.