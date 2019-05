Theater : Dorf-Tüv-Prüfer zu Gast in Bergweiler

Künstlergruppe Saalü. Foto: TV/Stephan Morgenstern

Bergweiler (red) Ein besonderes Ereignis erwartet das Publikum in Bergweiler am Sonntag, 19. Mai, ab 18 Uhr im Heimatmuseum Bergweiler. Dann kommt die Künstlergruppe Saalü als „Dorfprüfer“ mit ihrer Heimatgala in das Haus in der Kirchstraße und bietet einen ungewöhnlichen und unterhaltsamen Abend mit Talk, Theater, Kabarett, und Comedy.

