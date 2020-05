Sitzung : Dorferneuerung und Zweckverband

Maring-Noviand In der Sitzung des Gemeinderates am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle geht es um das geplante interkommunale Gewerbegebiet der VG Bernkastel-Kues in Maring-Noviand.



