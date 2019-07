Fest : Dorffest auf der Graacher Schäferei

Graach (red) Die Dorfgemeinschaft Graach-Schäferei lädt von Samstag, 6. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, zum Dorffest am Dorfplatz Schäferei ein. Die Stände öffnen am Samstag um 16 Uhr. Der Musikverein Harmonie Graach unterhält die Gäste ab 20 Uhr musikalisch.

Am Sonntag ist um 11 Uhr ein Wortgottesdienst. Im Anschluss gibt es ein Frühschoppenkonzert mit Krawolka. Ab 14.30 Uhr steht die Eröffnung des Wanderweges „Eselspädsche“ auf dem Programm. Los geht die Tour ab der Kirche in Graach. An beiden Tagen wird Kaffee und Kuchen angeboten.