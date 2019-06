Fest : Italienische Nacht mit Live-Musik

Dorffest Oberöfflingen. Foto: TV/Freiwillige Feuerwehr Oberöfflingen

Oberöfflingen (red) Die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr laden von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, zum Dorffest in Oberöfflingen ein. Los geht es am Freitag mit Musik von DJ Havanna. Am Samstags erwartet die Gäste eine „italienische Nacht“ mit frischgebackener Pizza und Live-Musik der Cover-Band „Stargate“.

Das Fest klingt am Sonntag mit einem Familientag aus. Neben dem Stapeln von Getränkekisten wird es auch eine Hüpfburg für die Kinder geben. Außerdem werden gegen Mittag Schlepper und Feuerwehrfahrzeuge aus verschiedenen Epochen gesegnet. Zu Kaffee und Kuchen bietet der Musikverein Niederöfflingen Blasmusik.