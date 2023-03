Gewerbeschau gerettet : Warum die Gewerbeschau „Open House“ auf den September verschoben wird

Hier können die Betriebe zeigen, was sie können: Die letzte Open House 2019 war ein Besuchermagnet. Foto: Ursula Schmieder

Bernkastel-Kues/Mülheim Die Veranstalter der Messe „Open House“ in Bernkastel-Andel und Mülheim haben wieder einen Fuß in der Tür. Die Gewerbeschau soll stattfinden, allerdings im September statt im April. Das Dorffest in Mülheim fällt dagegen ins Wasser.