Einkaufen vor Ort Zucker, Salz und Mehl: Wie ein Dorfladen in der Eifel zur Nahversorgung beiträgt

Großlittgen · In vielen kleineren Dörfern im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es für die Bewohner vor Ort kaum mehr Einkaufsmöglichkeiten. Neben Hofläden, Bäckereien und Metzgereien tragen in einigen Gemeinden noch Dorfläden zur Nahversorgung bei - so wie in Großlittgen. Wie funktioniert das? Ein Besuch.

29.12.2023 , 07:01 Uhr

Einblicke: Der Dorfladen in Großlittgen trägt in der kleinen Gemeinde zur Nahversorgung bei. Die 61-jährige Heike Weiger (siehe Foto) , von Beruf Altenpflegerin, und Nanni Hüls (79) halten den Laden am Laufen. Foto: Bernd Schlimpen

Von Bernd Schlimpen

Die Manderscheider Straße 6 in Großlittgen ist eine besondere Adresse. Das rote Hinweisschild „Dorfladen & Stehcafé“ ist seit 2022 über der Eingangstür angebracht, und zurzeit ist Heike Weiger in dem kleinen Geschäft anzutreffen. Die 61-jährige, von Beruf Altenpflegerin, betätigt sich immer als Kauffrau, wenn Nanni Hüls (79) erkrankt ist. Als ein Bekannter das Haus gekauft hat, kam schnell die Idee: „Wir richten einen Dorfladen ein“, und aus dem ehemaligen Kuhstall wurde der Dorfladen mit Stehcafé, in totaler Eigenregie gepachtet und betrieben.