Einkaufen vor Ort Neuer Dorfladen in Wintrich eröffnet – und zwar weitgehend ohne Bargeld

Mussten die Wintricher seit geraumer Zeit aus dem Dorf hinaus mindetens 15 Kilometer in die Nachbargemeinden fahren, um sich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen, so hat sich diese Situation nun verbessert. Seit Donnerstag bietet der neue Dorfladen viele Waren des täglichen Bedarfs. Zur Eröffnung am Vormittag drängten sich viele neue Kunden in dem nur 45 Quadratmeter großen Laden. Bei der kleinen Feier wurden Sekt, Waffeln und weitere Kostproben gereicht. Zuvor war in dem Gebäude in der Moselweinstraße ein Geschenkelädchen, bemerkt Ortsbürgermeister Dirk Kessler.