Corona : Zwischen Lieferdienst und Hausverbot

Frische Backwaren, wie Ingrid Eiserloh (rechts) und ihre Enkelin Rebecca in ihrem Geschäft in Longkamp zeigen, sind wichtige Sortimente für viele Dorfläden. Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Wittlich Viele Kunden zieht es für Hamsterkäufe in die großen Märkte. Doch auch die kleinen Lebensmittelhändler freuen sich über zusätzliche Nachfrage und versuchen, mit Extraservice wie Lieferdienst zu punkten.



Selten sind Dinge des täglichen Bedarfs so begehrt wie in Corona-Zeiten. Nudeln, Konserven, Hygieneartikel: Bei vielen Supermärkten und Discountern hat in den vergangenen Wochen ein riesiger Run eingesetzt. Doch gibt es in einigen Ortschaften noch kleinere Lebensmittelgeschäfte. Wie wirkst sich die Corona-Pandemie bei diesen Läden aus?

Helmut Groß von Nah und Gut in Kröv sagt, sein Geschäft habe profitiert. „Es sind Leute, die lieber zu uns kommen, als in die großen Geschäfte zu gehen, mit zu vielen Leuten drumherum“, sagt er. Zudem hätten zahlreiche neue Kunden sein Geschäft aufgesucht. „Es sind viele Gesichter dabei, die ich noch nie gesehen habe“, sagt er. Und was kaufen die Kunden vorwiegend? Nudeln seien nicht so stark nachgefragt wie in anderen Geschäften. Aber WC-Papier, Küchenrollen und weitere Hygieneartikel würden gut abgesetzt. „Wir sind sonst noch gut bestückt. Bei Konserven ist noch alles da“, sagt er. Ein Effekt: Die neuen Kunden seien überrascht, wie groß das Geschäft sei, dem man von außen die 400 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht ansehe. „Wir hoffen, dass diese Leute wiederkommen.“

Extra Dorfläden nehmen Soforthilfe in Anspruch Allein in der ersten Woche sind 35 Anfragen von Dorfläden eingegangen, um die Soforthilfe des Innenministeriums in Anspruch zu nehmen. Die Beratungsstelle M.Punkt Rheinaland-Pfalz beantwortet bei Fragen zur Antragstellung und steht den Dorfläden hinsichtlich der Fördervoraussetzungen unterstützend zur Seite. Bereits zwei Tage nach Veröffentlichung des Förderaufrufs durften sich die ersten Dorfläden im Land über die Auszahlung der Soforthilfe freuen. „Viele Dorfläden erweitern derzeit ihr Sortiment und die Verkaufswege, stoßen aber an die Grenzen der vorhandenen Lagerkapazitäten. In solchen Fällen greifen sie auf die Soforthilfe zurück, um zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Andere Dorfläden nutzen die Fördermittel, um zum Beispiel kühlende Transportbehälter für neu eingerichtete Heimlieferungen zu kaufen. Dieses große Engagement vor Ort unterstützen wir mit der Soforthilfe“, sagt Innenminister Roger Lewentz. Die finanzielle Unterstützung wird aus allen Teilen von Rheinland-Pfalz in Anspruch genommen. Ein Beispiel sei auch der Dorfläden in Klausen. Bewilligt und ausgezahlt wurden bislang 13 Zuwendungen mit Beträgen zwischen 650 und 1500 Euro. 15 weitere Anträge sind derzeit in Vorbereitung. Weitere Informationen: https://s.rlp.de/0ma0N

Bei Nah und Gut Schultes in der Wittlicher Innenstadt ist die Fläche mit 80 Quadratmetern wesentlich kleiner und die Gänge sind enger. Daher achtet Inhaberin Elke Schultes streng auf den Abstand von 1,50 Meter zwischen den Kunden, der durch die Markierungen auf dem Boden angezeigt wird, und das extra eingerichtete Überholverbot in den Gängen des Geschäftes. Trotzdem gebe es Leute, die vorbeigehen. „Die bringen den Ablauf in Gefahr“, sagt sie. „Und wer das nicht kapieren will, für den gibt es Hausverbot“, sagt sie. „Das muss man den Leuten ganz krass sagen.“ Schließlich gehe es „um Leben und Tod“. Nicht jeder zeige für die Regeln Verständnis, aber es gebe auch nette Kunden.

Einige wenige neue hat sie auch dazugewonnen, aber oft seien das Leute, die bei ihr suchen, was sie woanders nicht mehr bekommen. Einen Lieferservice bietet Scholtes auch an. Doch dieser Kundendienst sei bei vielen noch nicht angekommen. Lediglich etwa zehn Kunden haben die Möglichkeit genutzt, ihre Lebensmittel an die Haustür liefern zu lassen – einige davon mehrfach.

Im Dorfladen in Klausen ist der Umsatz gleichgeblieben, sagt Angelika Meyer. Was bedeutet, dass der Verkauf zugenommen hat, weil dadurch die fehlenden Umsätze aus dem geschlossenen Café ausgeglichen werden können. „Am Anfang lief noch alles normal. Aber als die Kunden hörten, wir hätten noch Klopapier, da kamen sie zu uns“, sagt sie. Doch habe sich das Kundenverhalten geändert. Statt Einzelartikel wie bisher erledigten Leute jetzt auch größere Einkäufe im Dorfladen.

Zudem stellt Meyer fest, dass mehr Leute kommen, die nicht ins Gedränge der großen Märkte wollten und Kunden, die früher an mehrere Stellen gefahren sind, jetzt alles im Dorfladen einkaufen. „Wir wollen, dass die Leute zu Hause bleiben und fahren deshalb auch Lebensmittel aus“, sagt Meyer. Bei den regionalen Produkten kann sie keine Veränderung feststellen Doch der weitere Sinn des Dorfladens, dass Menschen beim Einkaufen miteinander ins Gespräch kommen, der entfällt derzeit.

Nah und Frisch Friedrich in Gonzerath verzeichnet ein leichtes Umsatzplus von zehn Prozent. „Wir haben auch neue Kunden dazugewonnen“, sagt Heinz Friedrich. Mehl und Nudeln seien besonders gefragt. Doch sei die Nachlieferung durch den Großhändler oft lückenhaft. Mal sei kein Quark mitgekommen, mal keine Sahne. Auch Hefe sei Mangelware. „Ob die Leute jetzt mehr selbst backen?“, fragt er sich.

Bei Nah und Frisch Eiserloh in Longkamp gibt es auch einen Wechsel in der Kundschaft. „Ältere Leute sieht man kaum noch im Laden. Deren Kinder kaufen für ihre Eltern mit ein“, sagt Inhaber Andre Eiserloh. Einige Kunden gehen auch lieber in ein kleines Geschäft als ins Gedränge der großen Läden, hat er bemerkt. Wobei es die Hamsterkäufer doch mehr in die großen Märkte ziehe. Insgesamt läuft der Laden gut, sagt er. Vor allem Backwaren und Frischfleisch finden guten Absatz.