Dorfentwicklung : Dorfplatz Dreis wird weiter verschönert

In den Dorfplatz von Dreis soll weiter investiert werden. Gelder aus dem Leaderprogramm sind dafür schon zugesagt. Ortsbürgermeister Christoph Thieltges freut sich darüber. Foto: Bents Christina

Dreis In Dreis wird von der Gemeinde viel für die Dorfgemeinschaft und die Infrastruktur getan. Damit der Dorfplatz als Treffpunkt für die Dreiser, Wanderer und Besucher noch attraktiver wird, bekommt er mehr Grün, Sitzgruppen und eine Toilette.

Auf den ersten Blick ist der Dorfplatz in Dreis, der mitten im Ort in der Freien Reichsstraße und in unmittelbarer Nähe zum Metzger, Bäcker und einem Dönerimbiss liegt, in einem sehr guten Zustand. Es gibt Überdachungen, man kann ihn barrierefrei erreichen, es gibt einen Stromanschluss und hier wurden schon viele Feste gefeiert. Der Zunftbaum-, der Musikverein und die Möhnen haben ihn unter anderem regelmäßig genutzt.

Bereits 2019 hat die Gemeinde in den Dorfplatz investiert, indem sie ihn barrierfrei gestaltet hat. Auch die Pergola, an der Weinreben wachsen, wurde erneuert. Dazu Ortsbürgermeister Christoph Thieltges: „Wir haben schon vor vier Jahren in den Dorfplatz investiert, weil er mitten im Dorf ist und oft für kleinere Feste genutzt wird.“ Weiter erklärt er: „Einiges hat sich jetzt aber auf den Vorplatz der Halle verlagert, wie beispielsweise die Veranstaltungen der Möhnen an Fastnacht, denn dort sind mehr Parkplätze und die Halle mit gleich dabei.“

Ein Platz für Wander, Pilger und Dorfbewohner in Dreis

Deshalb soll der Dorfplatz in seiner Funktion als spontaner Treffpunkt und gemütlicher Platz für Pausen und Gespräche gestärkt werden. „Kleinere Feste können aber trotzdem immer noch hier stattfinden“, so Thieltges. Dem Gemeinderat und ihm schwebt vor, Sitzgruppen mit Tischen zu installieren, damit die Mitarbeiter der ortsansässigen Firmen, die sich vielleicht in der Mittagspause etwas zu essen vom Metzger oder Bäcker holen, hier gemütlich ihre Pause verbringen können. Eine weitere Zielgruppe sind Wanderer, Pilger und Besucher von Dreis, die hier einen Platz vorfinden sollen, an dem sie eine Rast machen können. „Wir haben die Wanderwege in den vergangenen Jahren in Ordnung gebracht. Sie werden viel genutzt und mit den Sitzgruppen wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, länger bei uns im Dorf zu verweilen.“

Darüber hinaus soll der Platz die Dreiser zu spontanen Zusammenkünften anregen. Dazu nennt der Ortsbürgermeister ein Beispiel: „Im vergangenen Jahr hat die Ortsgemeinde beim Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Platz Glühwein ausgegeben und so kam man ohne große Planungen zusammen. Die anderen Ortsvereine fanden die Idee gut und haben sich angeschlossen. Es würde mich freuen, wenn ähnliche Ideen umgesetzt würden und man sich dort – ohne großen Aufwand – trifft, unterhält und so die Dorfgemeinschaft gestärkt wird.“

Konkret wird neben den Sitzgruppen mit Tischen auch eine Toilette gebaut werden. Angst vor Vandalismus hat der Ortschef dabei nicht. „Der Platz ist mitten im Ort und hier in Dreis geschieht nichts unbeobachtet. Zudem haben wir hier kaum Probleme mit Vandalismus. Das wäre also kein Grund, nicht zu bauen.“ Zur Verschönerung soll auch eine Vergrößerung und Neubepflanzung des Grünstreifens beitragen.