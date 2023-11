Dorfserie: Klein, aber oho Greimerath, Heimat der Fabelwesen

Heimat ist dort, wo die Freunde sind. Das erkannte schon Paulinchen, die sprechende Geranie. Sie wurde von einem Waldtroll gebeten, sich auf die lange Reise von Schweden bis in die Eifel zu begeben und schlug dort schließlich Wurzeln. Was Paulinchen an ihrer neuen Heimat zusätzlich imponiert haben könnte, darauf gibt ihr Schöpfer, der Greimerather Schriftsteller und Kinderbuchautor Pit Schäfer, eine Antwort: „Man findet in Greimerath eine idyllische Ruhe vor. Von der enormen Hektik, die man in den Großstädten erlebt, findet sich hier keine Spur. Ein solches Umfeld eignet sich bestens dazu, die Natur der Eifel zu bestaunen. Gleichzeitig steckt jedoch viel Leben im Ort. Die Menschen sind sehr hilfsbereit. Für mich und mein kreatives Schreiben sind das optimale Bedingungen.“