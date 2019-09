Konzert : Bluesmusiker spielt in der Klostermühle

Maring-Noviand (red) Bluesmusiker Dr. David Evens gastiert am Samstag, 14. September, ab 20.30 Uhr im Gewölbekeller der Klostermühle Siebenborn in Maring-Noviand. Evans ist Bluesforscher und Meister der akustischen Bluesgitarre.

Seit 1978 ist er Professor an der University of Memphis und spielt seit über 50 Jahren Blues. 2003 erhielt er für sein biographisches Essay über Charley Patton einen Grammy Award für „Best Album Notes“. Seine Studie „Big Road Blues“ aus dem Jahr 1982 wurde in die Blues Hall Of Fame aufgenommen. Veranstalter des Konzertes ist der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion. Foto: Philipp Haas