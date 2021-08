Bundestagswahl : Die Bürger-Interessen in Berlin vertreten

Die Bürger-Interessen in Berlin vertreten

Dr. Harald Bechberger tritt für die AfD im Wahlkreis 200 an. Foto: Christina Bents

Boppard Die Alternative für Deutschland schickt für den Wahlkreis 200, Mosel/Rhein-Hunsrück, Dr. Harald Bechberger als Kandidaten für das Direktmandat ins Rennen. Wir stellen hier seine politischen Ziele und ihn als Person vor.

Dazu erklärt er: „Merkel hat dem Staatshandeln die Legitimität entzogen. Die Bürger-Interessen dürfen nicht länger so sträflich übergangen werden.“ Auf einem Platz für die Landesliste steht der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises nicht.

Und was würde ich gerne noch lernen? Geduld

Lieblingsmusik: Mozart – Die Zauberflöte (insbesondere in der Inszenierung von Romeo Castellucci)

Mit Info-Ständen, Flyern und in sozialen Medien versucht er, die Wähler in seinem Wahlkreis zu begeistern. In der kommenden Legislaturperiode sieht der 69-Jährige die Wahlrechtsreform und Volksentscheide als Herausforderung. Er sagt dazu: „Das Volk steht über der Regierung und dem Verfassungsgericht.“ Er wäre unter anderem für die Begrenzung der Kanzlerschaft auf zwei Legislaturperioden, die Wahl des Bundespräsidenten durch das Volk, die Verkleinerung des Bundestages und einiges andere. Zudem möchte er sich dafür einsetzen, dass der Rechtsstaat vor übernationalen Eingriffen geschützt wird. „Deutschland behält das letzte Wort“, betont er.